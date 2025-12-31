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  • La façon naturelle de donner le biberon
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Philips AventTétine Naturelle

SCF654

La façon naturelle de donner le biberon
Notre nouvelle tétine souple à texture striée qui ne s’affaisse pas est conçue pour les bébés en croissance. Les alvéoles confort et la forme naturelle de la tétine favorisent une tétée naturelle ainsi qu’une alternance facile entre l’allaitement au sein et au biberon.
Voir tous les avantages

Conception de la tétine douce et anti-affaissement

La façon naturelle de donner le biberon

  • 2 pièces

  • Débit rapide

  • 6 mois et plus

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Conçue pour offrir une tétée plus confortable et satisfaisante à votre bébé, la large tétine imite la forme du sein et permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein.

Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

Le silicone souple et lisse résistant aux mordillements est développé pour répondre aux nouveaux besoins de votre bébé.

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

Les alvéoles et la conception de la rainure rendent la tétine encore plus douce et souple et permettent d’éviter l’écrasement de la tétine chez les bébés en pleine croissance.

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Avis de non-responsabilité

  1. BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011