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  • Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps
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Philips AventTasse Fraîcheur

SCF670/01

1 récompense

Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps
Idéale pour les déplacements, cette adorable tasse Fraîcheur Philips Avent au thème animalier préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps. Elle est en outre équipée d'un bec dur résistant aux mordillements et d'une valve anti-fuites.
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Bec anti-fuites

Préserve la fraîcheur des boissons plus longtemps

  • 260 ml

  • 12 mois et +

Idéale pour les déplacements, préserve la fraîcheur des boissons

Idéale pour les déplacements, préserve la fraîcheur des boissons

Cette adorable tasse permet de préserver la fraîcheur de la boisson de votre enfant plus longtemps lors de vos sorties

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. Non interchangeable avec les autres tasses pour jeunes enfants Philips Avent