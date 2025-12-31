Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF670/01
260 ml
12 mois et +
Cette adorable tasse permet de préserver la fraîcheur de la boisson de votre enfant plus longtemps lors de vos sorties
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands
Récompenses
Notation globale
Non interchangeable avec les autres tasses pour jeunes enfants Philips Avent