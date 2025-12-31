Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF680/27
2 biberons
125 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
Récompenses
Notation globale
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.