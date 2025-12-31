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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Plus offert 

Philips AventBiberon Classic

SCF683/37

1 récompense

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre biberon Classic a la confiance des mamans depuis 30 ans, et continue à être le premier choix de bon nombre d'entre elles. Conçu pour permettre une tétée facile et agréable, il est prouvé qu'il atténue le risque de coliques et d'inconfort.*
Voir tous les avantages

A la confiance des mamans depuis 30 ans

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 3 biberons

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Tétée facile grâce à la valve exclusive de la tétine

La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Forme ergonomique pour un confort maximal

Forme ergonomique pour un confort maximal

Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.