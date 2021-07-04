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Philips Avent Tasse isotherme avec paille
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Feuillets commerciaux locaux
Mode d’emploi
Tout (10)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Les tasses Philips Avent sont-elles recyclables ?
La tasse peut-elle contenir des boissons gazeuses, des liquides épais ou des boissons chaudes ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Puis-je utiliser une autre marque de pailles que Philips Avent ?