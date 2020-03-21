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  • Aide à boire comme un grand
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Plus offert 

Philips AventTasse d'apprentissage

SCF782/15

2
| (6) Critiques

1 récompense

Aide à boire comme un grand
Facilite la transition d'une tasse à bec à une tasse classique sans rien renverser ! Grâce à la technologie d'activation par les lèvres, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse.
Voir tous les avantages

La tasse idéale de transition quand bébé grandit

Aide à boire comme un grand

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 mois et +

Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.

Favorise un développement sain de la bouche*

Favorise un développement sain de la bouche*

Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.

Technologie d'activation par les lèvres

Technologie d'activation par les lèvres

Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

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2.0

sur 5

6

Critiques

5

21/03/2020

Canada

Canada

Meilleur verre pour nous

C’est le seul verre que ma fille est capable de boire sans forcer. Elle a été gavée 15 mois, donc apprendre à boire avec un verre à bec est très difficile (elle ne prenait pas les biberons).. meilleur achat pour nous, nous en avons 3 ! Oui la dernière goutte/gorgée non prise peut couler lorsque le verre est de côté, mais dans notre cas, c’est le moindre de nos soucis. C’est un bon achat, dépendant du besoin que chacun a.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/56 Mon premier gobelet de grand

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/56 Mon premier gobelet de grand

09/09/2014

Canada

Canada

Produit interessant

Bonne idée de produit pour apprendre à bébé à boire dans un verre. Les poignées aide au bon maintien du gobelet. Mon fils a 13 mois et il trouve ça rigolo de boire là-dedans. Il est vrai de dire que c'est anti-fuite, mais la dernière gorgée se retrouve par terre si elle n'est pas bu. Ça coule autour de la bouche de bébé, mais j'imagine que ce sera moins pire lorsqu'il aura compris le principe. Achat d'aujourd'hui... Pas évident à démonter pour nettoyer. Conseil: habituer bébé avec de l'eau pour éviter les frustrations de ramassage. ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/13 My First Big Kid Cup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/13 My First Big Kid Cup

03/06/2015

Canada

Canada

Mal conçu

Ça coule partout autour de la bouche du bébé et s'il la bouteille est renversée, l'eau s'échappe. Autant faire boire bébé au verre de plastique directement, moins de dégâts. Achat inutile.

Cet avis a été rédigé pour SCF782/53 Mon premier gobelet de grand

Cet avis a été rédigé pour SCF782/53 Mon premier gobelet de grand

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Avis de non-responsabilité

  1. 77 % des dentistes pédiatriques interrogés ont déclaré que cette tasse permettait un développement bucco-dentaire sain (étude indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016).

  2. 72 % des dentistes pédiatriques interrogés recommanderaient la technologie d'activation par les lèvres (étude indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016).