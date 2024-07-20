Garantie de 2 ans
SCY963/04
Tétine Natural Response
4 pièces
Tétine de débit 3
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
1.0
sur 5
1
Évaluation
Lulu1234
20/07/2024
Canada
Avent natural réponse
Mauvais et vraiment frustrant pour un bébé qui buvait déjà difficilement et la cette tetine ne frustré davantage. Ayant déjà utilisé la game Avent naturel chez mon premier bébé je suis déçu de découvrir ces nouvelles tétines et surtout le fait qu'on je peux plus se procurer celles de 1er génération.
Avantages
Aucun
Inconvénients
Trop difficile pour bébé de boire et fini par abandonner
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY963/02 Tétine
Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY963/02 Tétine
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011