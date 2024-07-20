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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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Philips AventTétine Natural Response

SCY963/04

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Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. Les bébés peuvent téter à leur propre rythme, comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous.
Voir tous les avantages

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • Tétine Natural Response

  • 4 pièces

  • Tétine de débit 3

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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20/07/2024

Canada

Canada

Avent natural réponse

Mauvais et vraiment frustrant pour un bébé qui buvait déjà difficilement et la cette tetine ne frustré davantage. Ayant déjà utilisé la game Avent naturel chez mon premier bébé je suis déçu de découvrir ces nouvelles tétines et surtout le fait qu'on je peux plus se procurer celles de 1er génération.

Avantages

Aucun

Inconvénients

Trop difficile pour bébé de boire et fini par abandonner

Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY963/02 Tétine

Cet avis a été rédigé pour Natural Response SCY963/02 Tétine

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