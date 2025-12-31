Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.