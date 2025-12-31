Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB3175BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses puissantes
Les coques pivotantes et l'arceau réglable permettent un confort adapté à tous.
Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier