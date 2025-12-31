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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Casque Bluetooth®

SHB3175BK/00

Disponibles en

Blanche
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Noire
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BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ embarque des basses ultra-puissantes dans un design fin et robuste. Un magnifique casque circum-aural sans fil Bluetooth® pour ceux qui sont à la recherche de basses plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage compact

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses puissantes

Un confort adapté à tous

Un confort adapté à tous

Les coques pivotantes et l'arceau réglable permettent un confort adapté à tous.

Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.

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