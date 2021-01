Sentez les basses. BASS+

Le casque d’écoute Philips BASS+ procure des basses puissantes et percutantes dans un produit robuste et élégant. Ce casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth offre une belle apparence, un son exceptionnel et une superbe valeur à ceux qui veulent plus de basses dans leur musique, sans encombrement. Voir tous les avantages