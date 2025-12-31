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  • REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil
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Casque sport Bluetooth®

SHQ6500CL/00

REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil
Encore plus de liberté et de motivation lors de vos entraînements avec les écouteurs sport sans fil Philips Actionfit RunFree. Offrant un maintien sûr, une étanchéité à toute épreuve et des basses puissantes, ils sont conçus pour maintenir votre corps en mouvement.
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Écouteurs sport sans fil

REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil

  • Idéal pour un usage en extérieur

  • Bluetooth®

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Écouteur

La conception acoustique ouverte vous permet d'entendre les sons extérieurs pour rester vigilant et assurer votre sécurité.

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Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.

Les embouts antidérapants en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place en toutes circonstances.

Les embouts antidérapants en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place en toutes circonstances.

Les stabilisateurs maintiennent les écouteurs ActionFit en place dans vos oreilles, pour vous permettre de rester concentré sur votre entraînement, sans vous soucier de votre casque.

Connexion sans fil Bluetooth® pour pratiquer le sport sans fil

Connexion sans fil Bluetooth® pour pratiquer le sport sans fil

La technologie sans fil Bluetooth® vous permet d'écouter de la musique sans fil et sans souci.

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