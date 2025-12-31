Garantie de 2 ans
Plus offert
SHQ6500CL/00
Idéal pour un usage en extérieur
Bluetooth®
Résistant à la transpiration et à l'eau
Écouteur
Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.
Les stabilisateurs maintiennent les écouteurs ActionFit en place dans vos oreilles, pour vous permettre de rester concentré sur votre entraînement, sans vous soucier de votre casque.
La technologie sans fil Bluetooth® vous permet d'écouter de la musique sans fil et sans souci.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier