Garantie de 2 ans
Plus offert
SM7684/00
15 boissons
Système LatteDuo
Façade titane
Broyeur réglable sur 12 niveaux
Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.
La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).
Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.
Récompenses
4.1
sur 5
14
Critiques
Lachanceuse
30/06/2022
Canada
Acheteur vérifié
Merveilleux!!!
J’adore ma nouvelle cafetière! Le moulin est silencieux et chacun a son profil pour le choix de café
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique
Le Prof
21/02/2022
Canada
Acheteur vérifié
La cafetière produit d'excellents café!
La cafetière est d'une qualité irréprochable. Fonctionnement facile, adaptation très facile selon les goûts de chacun. Je recommande totalement ce produit! * Le bac de récupération d'eau sous l'appareil manque un peu de volume.
Avantages
Qualité du produit, service du café exceptionnel!
Inconvénients
Bac de récupération d'eau à faible volume et difficile à vider.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Carli33
19/01/2022
Canada
Acheteur vérifié
Très facile à utiliser
Je l’adore, le seul point négatif, c’est qu’elle prends beaucoup d’eau et le bac est petit mais bon. Ensuite, produits de nettoyage difficile à trouver.
Avantages
Faits de l’excellent café peut importe la sorte
Inconvénients
Bac à eau trop petit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique
Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.