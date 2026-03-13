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EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7684/00 - English (US)
User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
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FAQ et dépannage de votre machine espresso Saeco
Puis-je utiliser un filtre différent dans ma machine espresso Philips ?
Comment préparer mon filtre à eau Saeco AquaClean pour l'emploi ?
Comment lubrifier le groupe café de ma machine espresso Philips
Comment nettoyer et entretenir ma machine espresso Philips
Comment utiliser les pastilles dégraissantes Philips ?
Impossible d'installer le filtre AquaClean, la machine demande un détartrage.
La recette de l'americano et les étapes de préparation
Des éclaboussures de lait, une mousse de lait insuffisante ou aucune mousse de lait ne sort de ma machine espresso Saeco Xelsis
Ma machine espresso Saeco/Philips affiche un message « vider le bac à marcs de café », alors même que le bac n'est pas plein
L'écran de ma machine à café Saeco ne fonctionne pas
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