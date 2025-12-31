Bouton d'amplification des basses. Des basses instantanément plus puissantes.

Ce casque sans fil est doté de haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm qui produisent un son clair et des basses puissantes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses de la télécommande intégrée. La différence est instantanée.