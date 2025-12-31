Garantie de 2 ans
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TAK4200PK/00
Le micro intégré permet aux enfants d'appeler leurs amis et leur famille. Un micro dédié capte le son de leur voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour d'eux.
Musique ou films : ils profiteront pleinement de ce qu'ils écoutent ! Ce casque supra-aural pour enfants est doté de larges haut-parleurs de 32 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient leurs goûts, ils apprécieront un son chaleureux et naturel aux basses profondes.
Notation globale