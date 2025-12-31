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4000 series TAK4200CT Kids' wireless on-ear headphones

TAK4200PK/00

Disponibles en

Bleu
Bleu
Rose
Rose
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Des appels clairs avec les proches

Le micro intégré permet aux enfants d'appeler leurs amis et leur famille. Un micro dédié capte le son de leur voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour d'eux.

La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Musique ou films : ils profiteront pleinement de ce qu'ils écoutent ! Ce casque supra-aural pour enfants est doté de larges haut-parleurs de 32 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient leurs goûts, ils apprécieront un son chaleureux et naturel aux basses profondes.

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