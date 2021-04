Couleurs vives et franches

Ces casques d’écoute sans fil robustes et légers s’illuminent pour créer un style unique! Les panneaux dans les oreillettes s’illuminent avec des lumières colorées, et le volume a une limite de 85 dB. Les parents peuvent contrôler le volume et le temps de lecture à l’aide de l’application Philips Headphones. Voir tous les avantages