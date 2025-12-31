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Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

TAPH805BK/00

Contrôlez le silence
Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes paré pour tout votre voyage.
Voir tous les avantages

Casque circum-aural sans fil à réduction active du bruit

Contrôlez le silence

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)

Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.

Suppression active du bruit (ANC) : concentrez-vous sur la musique

Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».

Arceau doux et réglable, coussinets de coque doux

Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.

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