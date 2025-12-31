Garantie de 2 ans
Plus offert
TAPH805BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.
Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».
Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier