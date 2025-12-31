30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)

Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.