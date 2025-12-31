Garantie de 2 ans
Plus offert
TASH402BL/00
Disponibles en
Transd. 40mm / fermés à l'arrière
Circum-auriculaire
Résistant à l’eau et à la sueur
Ce casque d’écoute offre jusqu’à 20 heures de lecture continue afin que vous profitiez pleinement de votre musique pendant vos déplacements.
Laissez votre liste de lecture d’entraînement vous mener au niveau suivant. Les transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme parfaitement réglés offrent des basses qui vous poussent à continuer. La conception fermée à l’arrière offre une excellente réduction passive du bruit. Vous pouvez alors monter le volume sans gêner votre entourage.
Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier