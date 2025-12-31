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2000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires True Wireless

TAT2205BK/00

Disponibles en

Blanche
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Bleu
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Noire
Noire
Rouge
Rouge
Toujours prêt à l'emploi
Quoi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans la poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires résistent à la transpiration et aux éclaboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 12 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Toujours prêt à l'emploi

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie

Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.

Maintien sûr et confortable

Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.

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