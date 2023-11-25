ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

2000 series Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

Plus offert 

Soutien

2000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires True Wireless

TAT2205RD/00

2000 series Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

Plus offert 

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Guide de mise en route - English (US)

  • PDF fich., 4.3 MB
  • 25 November 2023

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fich., 273.1 kB
  • 12 June 2024

Garantie et service

Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider