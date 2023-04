Étui chargeur USB-C très petit. 12 heures de temps de jeu supplémentaire

Avec un étui chargeur de si petite taille, vous avez accès à plus de musique où que vous soyez! Une seule charge avec ce casque véritablement sans fil vous donne 6 heures d’autonomie, et l’étui entièrement chargé offre 12 heures de plus. Pour une recharge rapide, placez votre casque dans l’étui pendant 15 minutes et obtenez une heure d’écoute supplémentaire.