Un son riche n’importe où

Profitez d’un son riche pour votre musique et d’une clarté d’appel cristalline avec ces écouteurs sans fil. Confortables, fiables et offerts avec un étui de recharge qui se glisse dans votre poche! Résistance aux éclaboussures et à la sueur IPX5 et autonomie de 26 heures. Voir tous les avantages