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Casque True Wireless

TAT3217WT/00

Disponibles en

Blanche
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Noire
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Un son riche où que vous soyez
Une musique au son riche et des appels parfaitement clairs, grâce à ce casque True Wireless. Confortable, fiable et doté d'un boîtier de charge qui tient dans la poche ! Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX5 ; autonomie de 26 heures.
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Un son riche où que vous soyez

  • Son excellent

  • Des appels clairs

  • Étanchéité IPX5

  • Jusqu'à 26 h d'autonomie

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Ces écouteurs en forme de crosse de hockey s'insèrent dans vos conduits auditifs, vous isolant ainsi des bruits extérieurs. Les puissants haut-parleurs de 10 mm diffusent un son riche et dynamique. Fournis avec trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.

2 micros ENC intégrés pour des appels clairs

2 micros ENC intégrés pour des appels clairs

La technologie ENC utilise un algorithme de réduction du bruit à deux micros pour vous offrir des appels d'une limpidité exceptionnelle. Les deux micros réduisent efficacement le bruit ambiant pour rendre vos conversations parfaitement claires. Ce casque sans fil True Wireless vous permet de communiquer clairement à chaque fois !

Boîtier de charge USB-C de poche

Boîtier de charge USB-C de poche

Emportez votre musique partout avec vous grâce à ce boîtier de charge de poche ! Entièrement chargé, le casque offre 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 20 heures supplémentaires. Chargez le casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !

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