Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT3217WT/00
Son excellent
Des appels clairs
Étanchéité IPX5
Jusqu'à 26 h d'autonomie
Ces écouteurs en forme de crosse de hockey s'insèrent dans vos conduits auditifs, vous isolant ainsi des bruits extérieurs. Les puissants haut-parleurs de 10 mm diffusent un son riche et dynamique. Fournis avec trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.
La technologie ENC utilise un algorithme de réduction du bruit à deux micros pour vous offrir des appels d'une limpidité exceptionnelle. Les deux micros réduisent efficacement le bruit ambiant pour rendre vos conversations parfaitement claires. Ce casque sans fil True Wireless vous permet de communiquer clairement à chaque fois !
Emportez votre musique partout avec vous grâce à ce boîtier de charge de poche ! Entièrement chargé, le casque offre 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 20 heures supplémentaires. Chargez le casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !
Notation globale