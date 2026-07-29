L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.

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Si l'Airfryer Philips ne s'allume pas du tout ou s'il s'allume mais ne fonctionne pas ou ne chauffe pas, lisez l'article ci-dessous pour connaître les causes et solutions possibles.

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