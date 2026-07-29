L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Si l'Airfryer Philips ne s'allume pas du tout ou s'il s'allume mais ne fonctionne pas ou ne chauffe pas, lisez l'article ci-dessous pour connaître les causes et solutions possibles.
Assurez-vous que la fiche d'alimentation de votre Airfryer est correctement insérée dans la prise.
Si un trop grand nombre d'appareils sont branchés sur la même prise, il est possible que votre Philips Airfryer ne fonctionne pas. Veuillez débrancher les autres appareils ou utiliser une autre prise.
Pour les appareils analogiques, il se peut que la minuterie fonctionne alors que l'appareil ne chauffe pas. Si c'est le cas, assurez-vous que la fiche de l'Airfryer est correctement insérée dans la prise.
Le tiroir n'est pas entièrement fermé. Certains modèles d'Airfryer sont dotés d'une fonction de détection de la cuve. Cette fonction désactive le chauffage et la ventilation lorsque la cuve est retirée de l'Airfryer. Assurez-vous que vous avez installé la cuve dans l'Airfryer et que le tiroir est complètement fermé. Dans le cas contraire, votre Airfryer ne s'allumera pas.
Le mécanisme de détection de la cuve est peut-être cassé. Retirez la cuve de l'Airfryer et vérifiez que les pièces en plastique, principalement au niveau des bords de la cuve, ne sont pas fissurées ou endommagées (voir l'illustration ci-dessous). Si vous remarquez des détériorations ou des fissures, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Dans le cas des modèles HD9880/HD9875/HD9876 uniquement, retirez la cuve du tiroir et retournez-la. Le module de détection de la cuve est installé sur le côté droit, à côté du logement destiné au support de la poignée du panier (voir l'illustration ci-dessous).
Un petit cache en plastique se trouve sur le côté (voir l'illustration ci-dessous). Si cet élément est absent, la détection de la cuve ne fonctionnera pas. Dans ce cas, contactez-nous sur la page www.philips.com/contact et nous serons ravis de vous aider.
La température sélectionnée est trop basse Si vous réglez votre Airfryer sur une température inférieure ou égale à 40 °C (100 °F), il se peut que l'appareil ne chauffe pas (en particulier lorsque la température ambiante est proche de la température définie).
Vérifiez la température définie sur votre Airfryer Philips et augmentez-la si nécessaire.
Aucune durée n'a été définie ou le temps de cuisson est trop court (Airfryer analogique).
Réglez la minuterie analogique sur le temps de cuisson souhaité (voir la vidéo ci-dessous). Si le temps de cuisson souhaité est inférieur à 10 minutes, tournez le sélecteur jusqu'à 15 minutes, puis tournez-le dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il soit réglé sur le temps de cuisson plus court que vous souhaitiez.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles NA55x.
Lorsque vous utilisez la fonction produisant de la vapeur de votre Airfryer NA55x et que le réservoir d'eau n'est pas installé correctement ou qu'il est vide, l'appareil le détecte et l'icône (voir l'illustration ci-dessous) commence à clignoter. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir et insérez ce dernier. Appuyez ensuite sur le bouton marche/pause pour démarrer la cuisson. L'icône disparaîtra.
Si les solutions précédentes ne vous permettent pas de résoudre le problème, l'élément chauffant de votre Philips Airfryer est peut-être cassé. Si tel est le cas, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :NA341/00 , NA331/00 , NA330/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›