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Je n'arrive pas à régler le broyeur de ma machine espresso Philips

Mis à jour le 24 janvier 2023
Suivez les instructions et regardez la vidéo ci-dessous pour régler le broyeur de votre machine espresso Philips.
Les réglages du broyeur peuvent uniquement être ajustés pendant la mouture des grains de café. Utilisez le bouton de sélection de mouture situé à l'intérieur du bac à grains. En fonction de votre machine, vous aurez peut-être besoin de la clé de réglage (le manche de la cuillère à café prémoulu).
  1. Placez une tasse sous l'unité d'écoulement du café.
  2. Préparez un café noir.
  3. Lorsque le broyeur commence à moudre, pour les machines nécessitant un outil : placez la clé de réglage du broyeur sur le bouton (voir image 1), puis appuyez sur le bouton et tournez-le vers la gauche ou la droite. Pour les machines où aucun outil n'est nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton manuellement et le tourner vers la gauche ou la droite (voir image 2).
  4. Tournez-le au maximum d'un cran vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le réglage. La machine affiche des chiffres ou des points pour indiquer le niveau de mouture. Un point plus petit = une plus petite taille de particule. Un nombre plus petit = une plus petite taille de particule.
  5. Préparez 2 ou 3 cafés pour goûter la différence. Le système interne doit adapter la durée de rotation du broyeur, de sorte qu'une quantité de café adaptée soit moulue pour préparer un espresso parfait.
  • Réglage des niveaux de mouture sur une machine espresso Philips avec la clé de réglage du broyeur
  • Adjusting grind settings on Philips espresso machine
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