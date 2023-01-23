Assistance Philips Je n'arrive pas à retirer le groupe café de ma machine espresso Philips

Vous ne parvenez pas à retirer le groupe café de votre machine espresso Philips ? Consultez notre article et notre vidéo ci-dessous pour connaître les causes et solutions.

Le mécanisme du groupe café n'est pas en position neutre Suivez les instructions ci-dessous pour mettre le mécanisme du groupe café à l'intérieur de la machine en position neutre : Fermez la trappe et remettez le tout en place (réservoir d'eau/bac d'égouttement/bac à marc de café). Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine. Attendez jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de sons (cela peut prendre jusqu'à 15-20 secondes). Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Ne faites rien comme ouvrir la trappe/retirer le bac d'égouttement ou le réservoir d'eau avant que la machine à café ne soit prête à l'emploi. Ouvrez la trappe et réessayez de retirer le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous. La machine est en mode détartrage Si votre machine espresso est en mode détartrage, le groupe café ne peut pas être retiré. Pour résoudre ce problème, attendez la fin de la procédure de détartrage et recommencez.



Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.