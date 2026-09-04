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Mon rasoir Philips ne fonctionne pas

Si votre rasoir Philips ne fonctionne pas, ne se charge pas ou ne s'allume pas, suivez les étapes de dépannage ci-dessous.

Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Bien que certaines étapes puissent paraître évidentes, ce processus élimine de nombreux problèmes courants et permet d'identifier la cause principale.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XP9402/31 , XP9200/33 , X3002/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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