    Comment connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare ?

    Mis à jour le 20 October 2025
    Pour connecter votre brosse à dents Philips Sonicare Bluetooth® à l'application Philips Sonicare, assurez-vous que votre brosse à dents et votre téléphone sont appairés via Bluetooth®. Si vous utilisez l'application pour la première fois, vous devez appairer votre brosse à dents. Suivez les instructions fournies dans l'application.
     
    Une fois votre brosse à dents appairée à l'application, elle se connecte et se synchronise lorsque vous l'allumez. Votre téléphone doit être à proximité, avec le Bluetooth® activé et l'application ouverte.
     
    Les informations ci-dessus concernent également l'application Philips Sonicare for Kids. Regardez la vidéo ci-dessous pour plus de détails.
     
