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Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.

Si votre brosse à dents ne vibre pas ou ne s'allume pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. 
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6602/13 , HX6602/41 , HX6602/42 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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