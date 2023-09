Le voyant Wi-Fi est éteint :

- La machine à café n'est pas connectée à votre réseau Wi-Fi domestique (aucune configuration Wi-Fi initiale n'a été effectuée jusqu'à présent).

- La connexion Wi-Fi de la machine est désactivée.

- La connexion Wi-Fi domestique ne fonctionne pas correctement.

- La connexion à votre réseau Wi-Fi domestique est perdue, par exemple parce que le routeur domestique a changé ou que le nom de réseau ou le mot de passe a été modifié.

- La distance entre la machine à café et le routeur est trop importante.



Le voyant Wi-Fi est allumé :

- La configuration Wi-Fi a été effectuée avec succès et la machine à café est connectée au réseau Wi-Fi domestique.



Le voyant Wi-Fi reste allumé après l'arrêt de la machine :

- Pour permettre la réception des mises à jour, le module Wi-Fi doit être disponible et le voyant Wi-Fi doit donc rester allumé.



Le voyant Wi-Fi clignote :

- La machine à café est en mode de configuration pendant le processus de configuration Wi-Fi. Les boutons de la machine à café sont inactifs :

- Si la machine à café était déjà connectée, le voyant clignotant indique que celle-ci est en cours de reconnexion au réseau Wi-Fi domestique.

- Si la machine à café est connectée au réseau Wi-Fi, le voyant clignotant lentement indique que celle-ci est en train de mettre à jour le logiciel interne. Cette mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Pendant ce temps, la machine à café ne peut pas être utilisée.