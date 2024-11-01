Le voyant Wi-Fi est éteint.

- La machine à café n'est pas connectée à votre réseau Wi-Fi domestique (aucune configuration Wi-Fi initiale n'a été effectuée jusqu'à présent).

- La connexion Wi-Fi de la machine est désactivée.

- La connexion Wi-Fi domestique ne fonctionne pas correctement.

- La connexion à votre réseau Wi-Fi domestique est perdue, par exemple parce que le routeur domestique a changé, ou encore parce que le nom du réseau ou le mot de passe a été modifié.

- La distance entre la machine à café et le routeur est trop grande.



Le voyant Wi-Fi est allumé.

- La configuration Wi-Fi a été effectuée avec succès et la machine à café est connectée au Wi-Fi domestique.



Le voyant Wi-Fi reste allumé alors que j'ai éteint la machine.

- Pour permettre la réception des mises à jour, le module Wi-Fi doit être opérationnel, ce qui explique que le voyant Wi-Fi reste allumé.



Le voyant Wi-Fi clignote.

- La machine à café est en mode de configuration pendant le processus de configuration Wi-Fi. Les boutons de la machine à café sont inactifs.

- Si la machine à café était déjà connectée, le voyant clignote pour indiquer que la machine à café est en cours de reconnexion au Wi-Fi domestique.

- Si la machine est connectée au réseau Wi-Fi, le voyant clignote lentement pour indiquer que le micrologiciel de la machine à café est en cours de mise à jour. Cette mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Pendant ce temps, la machine à café ne peut pas être utilisée.