Un voyant de ma machine espresso Philips ne s'éteint pas
Mis à jour le 3 août 2025
Si un voyant d'avertissement s'allume sur votre machine espresso Philips et ne s'éteint pas, reportez-vous à l'image ci-dessous pour trouver la solution.
Si ce voyant est allumé, cela signifie que le réservoir d'eau est presque vide ou qu'il n'est pas bien installé.
Pour y remédier, enlevez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'à l'indication Max avec de l'eau. Vérifiez que le réservoir d'eau est poussé suffisamment loin dans la machine pour que le voyant s'éteigne.
Si ce voyant est allumé, cela signifie que le bac à marc de café est plein et doit être vidé.
Pour y remédier, assurez-vous que la machine est allumée lorsque vous videz le bac à marc de café. Retirez le bac d'égouttement et videz le bac à marc de café. Replacez le tout dans la machine.
Si ce voyant est allumé, cela signifie que le récipient à marc de café ou le bac d'égouttement n'est pas placé correctement ou que la trappe est ouverte.
Pour y remédier, replacez le récipient à marc de café et le bac d'égouttement et assurez-vous qu'ils sont dans la bonne position. Retirez le réservoir d'eau et assurez-vous que la trappe est fermée.
Si ce voyant est allumé, cela signifie que le groupe café n'est pas en place, n'est pas correctement placé ou est bloqué.
Pour y remédier, procédez comme suit :
1. Éteignez complètement la machine 2. Retirez le réservoir d'eau et ouvrez la trappe 3. Retirez le groupe café et rincez-le sous l'eau du robinet. Replacez-le dans la machine jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » 4. Fermez la trappe, remettez le réservoir d'eau en place 5. Allumez la machine
Remarque : Si vous avez trouvé de la poudre sèche de café dans le bac à marc de café, c'est que le groupe café a distribué du café moulu alors qu'il en contenait trop. Lorsque vous utilisez du café prémoulu, utilisez une cuillère à café remplie de café pré moulu et enlevez l'excédent.
Si ce voyant est allumé, cela indique qu'il y a de l'air emprisonné à l'intérieur de la machine. Pour évacuer l'air de la machine, suivez les étapes ci-dessous :
1. Remplissez le réservoir d'eau. 2. Placez une tasse sous le mousseur à lait classique et appuyez sur le bouton clignotant marche/arrêt. Notez que la machine commencera à distribuer de l'eau chaude pour se débarrasser de l'air dans la machine.
Si cela ne résout pas le problème, suivez les étapes ci-dessous :
1. Éteignez la machine 2. Videz le réservoir d'eau et retirez le filtre AquaClean du réservoir d'eau (le cas échéant) 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place 4. Rallumez la machine et laissez-la chauffer 5. Sélectionnez la distribution d'eau chaude et faites couler 2 à 3 tasses d'eau chaude 6. Si cela fonctionne, replacez le filtre AquaClean et versez à nouveau 2 à 3 tasses d'eau chaude
Si ce voyant clignote en orange, cela signifie que le filtre à eau AquaClean doit être installé/remplacé et activé. Une fois installé et opérationnel, le voyant devient bleu.
Si tous les voyants clignotent, cela signifie que vous devez réinitialiser votre machine. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez la machine hors tension et débranchez-la. 2. Retirez le filtre AquaClean du réservoir d'eau (s'il est installé). 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. 4. Ouvrez le couvercle du compartiment pour café prémoulu et vérifiez qu'il n'est pas bouché par du café en poudre. Nettoyez-le avec l'extrémité du manche de la cuillère à café si vous repérez un blocage. 5. Rebranchez la machine et remettez-la en marche. 6. Sélectionnez la distribution d'eau chaude et faites couler 2 à 3 tasses d'eau chaude
Remarque : Si les voyants continuent à clignoter, la machine risque de surchauffer. Mettez la machine hors tension, attendez 30 minutes et remettez-la sous tension. Si les voyants clignotent toujours, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Le voyant Wi-Fi est éteint. - La machine à café n'est pas connectée à votre réseau Wi-Fi domestique (aucune configuration Wi-Fi initiale n'a été effectuée jusqu'à présent). - La connexion Wi-Fi de la machine est désactivée. - La connexion Wi-Fi domestique ne fonctionne pas correctement. - La connexion à votre réseau Wi-Fi domestique est perdue, par exemple parce que le routeur domestique a changé, ou encore parce que le nom du réseau ou le mot de passe a été modifié. - La distance entre la machine à café et le routeur est trop grande.
Le voyant Wi-Fi est allumé. - La configuration Wi-Fi a été effectuée avec succès et la machine à café est connectée au Wi-Fi domestique.
Le voyant Wi-Fi reste allumé alors que j'ai éteint la machine. - Pour permettre la réception des mises à jour, le module Wi-Fi doit être opérationnel, ce qui explique que le voyant Wi-Fi reste allumé.
Le voyant Wi-Fi clignote. - La machine à café est en mode de configuration pendant le processus de configuration Wi-Fi. Les boutons de la machine à café sont inactifs. - Si la machine à café était déjà connectée, le voyant clignote pour indiquer que la machine à café est en cours de reconnexion au Wi-Fi domestique. - Si la machine est connectée au réseau Wi-Fi, le voyant clignote lentement pour indiquer que le micrologiciel de la machine à café est en cours de mise à jour. Cette mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Pendant ce temps, la machine à café ne peut pas être utilisée.