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Je ne trouve pas l'adaptateur/le chargeur USB pour mon produit Philips

Veuillez vous reporter aux informations ci-dessous si vous ne parvenez pas à trouver l'adaptateur/le chargeur USB adapté à votre appareil Philips. 

Ces informations font référence au processus de connexion d'un câble de charge USB-A à une prise secteur, pour l'adaptateur HQ87. Il est adapté aux appareils de rasage, de taille et de beauté Philips fournis avec un câble de charge USB (notamment les rasoirs, les rasoirs OneBlade, les rasoirs féminins et les tondeuses tout-en-un).

La disponibilité peut varier en fonction de votre localisation. Ainsi, veillez à choisir la section appropriée selon votre pays.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP1924/30 , QP6652/35 , BRL127/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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