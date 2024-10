La garantie ne couvre pas les éléments suivants : les dommages indirects ou immatériels comme la perte de temps, de données ou de revenu;

une indemnité pour les activités effectuées par vous-même comme l’entretien régulier, l’installation de mises à jour de micrologiciel ou l’enregistrement de données.

La garantie ne s’applique pas :

si la preuve d’achat a été altérée ou est rendue illisible;

si le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de la date de production du produit ont été altérés, supprimés ou sont rendus illisibles;

si le produit a été acheté comme produit défectueux;

si des réparations ou des modifications du produit ont été effectuées par des services d’assistance ou des personnes non autorisés;

si la défaillance résulte d’une utilisation excessive hors des fins prévues;

si la défaillance est causée par un usage abusif du produit;

si la défaillance est causée par des conditions environnementales qui ne sont pas conformes au manuel de l’utilisateur;

si la défaillance résulte d’une connexion de périphériques, d’équipement additionnel ou d’accessoires (y compris les logiciels) autres que ceux recommandés dans le manuel de l’utilisateur;

si l’appareil a été endommagé, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages causés par les animaux, la foudre, une tension électrique anormale, un feu, une catastrophe naturelle, le transport ou l’eau (sauf si le manuel de l’utilisateur précise clairement que le produit peut être rincé);

lors d’usure normale ou pour le remplacement de biens de consommation non durables comme les têtes de brosse à dents;

si le produit ne fonctionne pas correctement, car il n’a pas été originellement conçu, fabriqué ou approuvé pour une utilisation dans le pays où il est utilisé, ce qui peut se produire si vous avez importé ce produit;

si le produit ne fonctionne pas correctement en raison de problèmes d’accès ou de connexion aux fournisseurs de services tels que les interruptions affectant les réseaux d’accès (comme le câble TV, satellite ou Internet), les pannes sur la ligne de l’abonné ou du correspondant, les pannes sur un réseau local (câblage, serveur de fichiers, ligne de l’utilisateur) et les pannes sur le réseau de transmission (interférence, réception brouillée, pannes ou signal de mauvaise qualité).

si le produit est défectueux en raison de l’usure de ses pièces, qui sont non durables en fonction de leur nature;

pour les pièces non électriques.