Une deuxième occasion de nettoyer les zones que vous manquez avec Touch Up

Si vous manquez une zone pendant le brossage, l'application Philips Sonicare fait un suivi de la couverture et vous donne l'occasion d'y repasser. Touch Up vous donne des directives personnalisées en fonction de vos données de brossage personnelles afin que vous puissiez repasser immédiatement sur la zone et faire un nettoyage plus complet.