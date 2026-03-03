Search terms

    Can I charge my Philips shaver after every shave?

    Published on 03 March 2026

    While charging your Philips shaver after every shave is unnecessary, you can do so if you wish. Philips shavers contain lithium-ion batteries, and daily charging does not significantly impact the health of the battery.

    Alternatively, many Philips shavers include a low battery indicator that you can use to determine when you need to charge your device. 

