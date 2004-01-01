Votre brosse à dents Philips Sonicare propose différents modes de brossage. Ces modes peuvent varier selon la brosse à dents.

Le mode par défaut de votre brosse à dents est le mode Clean. Ce mode correspond à un temps de brossage de 2 minutes et convient à une utilisation quotidienne. Les autres modes de brossage sont les suivants :





Mode Temps de brossage Avantage Clean 2 minutes Pour un nettoyage quotidien exceptionnel. Deep Clean 3 minutes Un mode plus long pour mieux brosser chaque zone de votre bouche et assurer un nettoyage en profondeur revigorant. Deep Clean+ 2 minutes/ 3 minutes Similaire au mode Deep Clean. Si votre brosse à dents est connectée à l'application, ce mode dure 2 minutes. Si votre brosse à dents n'est pas connectée, ce mode dure 3 minutes. White/White + 2 minutes 40 secondes Élimine les taches en surface et polit vos dents de devant pour un sourire plus éclatant. Gum Care 3 minutes Parfait pour nettoyer vos dents et vos gencives. Gum Health 3 minutes 20 secondes Un mode plus long pour mieux brosser les dents du fond et améliorer la santé de vos gencives. Sensitive 2 minutes Vibrations légères pour un nettoyage doux et efficace des gencives et dents sensibles. Tongue Care 20 secondes Nettoyez votre langue avec la tête de brosse TongueCare. Polish 1 minute Ravive l'éclat et lisse la surface de vos dents de devant. Max Care 3 minutes Un mode plus long associant les modes Clean et Massage pour un nettoyage quotidien exceptionnel avec massage des gencives.



