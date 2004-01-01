Les têtes de brosse Philips One et Philips One for Kids sont uniquement compatibles avec les appareils Philips One et Philips One for Kids.

La tête de brosse clipsable est le modèle standard qui s'adapte à la plupart des brosses à dents rechargeables Philips Sonicare.

Il existe trois types de têtes de brosse Philips Sonicare. La tête de brosse adaptée à votre brosse à dents dépend du modèle que vous possédez.

Têtes de brosse intelligentes

Les têtes de brosse intelligentes sont équipées de manière à indiquer à votre brosse à dents quelle tête de brosse vous utilisez. La brosse à dents sélectionne alors le mode et l'intensité optimaux. Vous pouvez reconnaître une tête de brosse intelligente à son icône située sur la partie inférieure de la tête de brosse.