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    Assistance Philips

    Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?

    Mis à jour le 19 août 2024
    Les symboles présents sur votre brosse à dents électrique Philips Sonicare donnent des indications sur les réglages et l'état de votre brosse à dents.

    1.  Réglage d'intensité

    2.  SenseIQ (pour la Prestige 9900 uniquement)

    3.  Rappel de remplacement de la tête de brosse

    4.  Voyant de batterie

     

    Voyant de batterie

    Ce symbole s'allume lorsque la batterie de votre brosse à dents est faible ou en cours de charge.
    Indicateur de charge Philips Sonicare

    Rappel pour le remplacement de la tête de brosse

    Ce symbole s'allume lorsque vous devez remplacer votre tête de brosse. Il peut également clignoter lorsqu'une pression trop importante est appliquée (sur certains modèles). 
    Remplacement de la brosse Philips Sonicare

    Réglages d'intensité

    Le nombre de lignes ou de points allumés indique le réglage d'intensité choisi. Le réglage d'intensité correspond au degré de vibration de la tête de brosse.
    Réglages d'intensité Philips Sonicare

    SenseIQ (pour la Prestige 9900 uniquement)

    L'icône SenseIQ sur le manche s'allume lorsque les fonctions intelligentes sont actives pendant le brossage. Il s'allume également pour confirmer l'activation ou la désactivation de réglages.

    Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails sur les symboles de votre modèle. 
    Philips Sonicare SenseIQ

    Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX9923/61 , HX9923/01 , HX9923/11 , HX9923/21 , HX9923/41 , HX9954/74 , HX9924/67 , HX9902/74 , HX9902/75 , HX9902/76 , HX9902/77 , HX9903/25 , HX9903/05 , HX9903/65 , HX9912/96 , HX9912/95 , HX9990/31 , HX9911/90 , HX9911/93 , HX9911/91 , HX9911/92 , HX9990/13 , HX9990/11 , HX9914/83 , HX9994/12 , HX9914/82 , HX9990/12 , HX9630/15 , HX9601/03 , HX9680/01 , HX9690/05 , HX9610/16 , HX9610/17 , HX9610/18 , HX9957/61 , HX9361/69 , HX9903/61 , HX9903/11 , HX9985/01 , HX9985/48 , HX9924/41 , HX9924/11 , HX9985/08 , HX9985/18 , HX9985/28 , HX9903/01 , HX9924/21 , HX9903/45 , HX9957/51 , HX9957/71 , HX9957/81 , HX9903/41 , HX9903/21 , HX9903/15 , HX9924/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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