Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Les symboles présents sur votre brosse à dents électrique Philips Sonicare donnent des indications sur les réglages et l'état de votre brosse à dents.



1. Réglage d'intensité



2. SenseIQ (pour la Prestige 9900 uniquement)



3. Rappel de remplacement de la tête de brosse



4. Voyant de batterie





Voyant de batterie Ce symbole s'allume lorsque la batterie de votre brosse à dents est faible ou en cours de charge.

Rappel pour le remplacement de la tête de brosse Ce symbole s'allume lorsque vous devez remplacer votre tête de brosse. Il peut également clignoter lorsqu'une pression trop importante est appliquée (sur certains modèles).

Réglages d'intensité Le nombre de lignes ou de points allumés indique le réglage d'intensité choisi. Le réglage d'intensité correspond au degré de vibration de la tête de brosse.