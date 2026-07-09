Assistance Philips
Comment remplacer correctement la lame de mon Philips OneBlade ?
Vous pouvez remplacer rapidement la lame de votre OneBlade lorsqu'elle a perdu en efficacité en suivant les instructions ci-dessous.
Une vidéo est fournie au bas de cet article pour vous guider.
- Pour fixer la lame, insérez-la dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Pour retirer la lame du manche, appuyez sur les deux côtés de la lame et soulevez-la jusqu'à ce qu'elle se désolidarise du manche.
- Éteignez votre OneBlade et poussez délicatement le bouton de déverrouillage de la lame vers le haut tout en tenant la lame des deux côtés.
- Mettez la lame usagée au rebut de manière appropriée.
- Retirez la lame de rechange de son emballage. Faites attention, les bords de la lame sont très coupants.
- Insérez la nouvelle lame dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à entendre un « clic ».
- Le premier modèle de la démonstration n'est pas équipé d'un bouton de déverrouillage de la lame.
- Le deuxième modèle de la démonstration est doté d'un bouton de déverrouillage de la lame.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP2834/23 , QP4631/65 , QP6551/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›