ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Comment remplacer correctement la lame de mon Philips OneBlade ?

Vous pouvez remplacer rapidement la lame de votre OneBlade lorsqu'elle a perdu en efficacité en suivant les instructions ci-dessous.

Une vidéo est fournie au bas de cet article pour vous guider.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP2834/23 , QP4631/65 , QP6551/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien