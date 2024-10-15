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Puis-je utiliser un adaptateur USB pour charger mon Philips OneBlade ?

Non, seuls des adaptateurs USB répondant à certaines caractéristiques doivent être utilisés pour connecter votre Philips OneBlade à la prise secteur/prise murale. L'utilisation d'un type d'adaptateur incorrect peut endommager votre appareil.

Veuillez consulter les informations ci-dessous pour plus de détails.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP6652/35 , QP2834/23 , QP6542/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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