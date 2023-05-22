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5 boissons
LatteGo
Argent
Écran tactile
Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, la machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite en toute simplicité et en un rien de temps !
Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.
Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.
4.5
sur 5
10
Critiques
90%
recommandent ce produit
Nhuot
22/05/2023
Canada
Acheteur vérifié
Je suis très satisfaite de mon produit
Cette machine à café comble nos besoins. Les fonctions son facile à comprendre.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques
Lionne 53
21/04/2023
Canada
Acheteur vérifié
Cafetières
J'aime beaucoup faire mon café et surtout le latté
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques
Pedro2222
06/03/2023
Canada
Acheteur vérifié
J’adore ma cafetière!
Après avoir essayé différentes cafetières et avoir été déçue à chaque fois, celle ci me comble sur tous les points ! À date, je suis très satisfaite. Il faut bien prendre soin d’acheter le café qui convient à ces appareils. Ne pas acheter les grains huileux (café corse) car
Avantages
Tout se fait automatiquement!
Inconvénients
À date, je n’en ai aucun !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques
Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2018).
Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
non inclus dans le contenu de la boîte