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  • 5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
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Plus offert 

Série 3200Machines espresso entièrement automatiques

EP3246/74

4.5
| (10) Critiques | 90% recommandent ce produit
5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.
Voir tous les avantages

LatteGo, le circuit de lait le plus rapide à nettoyer*

5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

  • 5 boissons

  • LatteGo

  • Argent

  • Écran tactile

Savourez 5 cafés différents, dont un cappuccino, préparés en toute simplicité

Savourez 5 cafés différents, dont un cappuccino, préparés en toute simplicité

Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, la machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite en toute simplicité et en un rien de temps !

Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo

Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo

Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.

Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

10

Critiques

90%

recommandent ce produit

3
2

22/05/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Je suis très satisfaite de mon produit

Cette machine à café comble nos besoins. Les fonctions son facile à comprendre.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques

Oui, je recommande ce produit

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21/04/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Cafetières

J'aime beaucoup faire mon café et surtout le latté

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques

Oui, je recommande ce produit

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06/03/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

J’adore ma cafetière!

Après avoir essayé différentes cafetières et avoir été déçue à chaque fois, celle ci me comble sur tous les points ! À date, je suis très satisfaite. Il faut bien prendre soin d’acheter le café qui convient à ces appareils. Ne pas acheter les grains huileux (café corse) car

Avantages

Tout se fait automatiquement!

Inconvénients

À date, je n’en ai aucun !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 3200 EP3246/74 Machines espresso entièrement automatiques

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2018).

  2. Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

  3. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  4. non inclus dans le contenu de la boîte