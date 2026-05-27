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Le bac d'égouttement de ma machine espresso Philips se remplit vite.
Le café de ma machine espresso Philips n'est pas assez chaud.
Mon mousseur à lait Philips LatteGo fuit par le bas
Ma machine espresso Philips affiche le message « Vider le bac à marc » alors qu'il est vide.
Ma machine espresso Philips fait mal mousser le lait
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