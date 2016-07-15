Garantie de 2 ans
Plus offert
HP6306/00
Rasage simple et sûr
Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable sensation de douceur après chaque utilisation !
pour les jambes
Rasoir à grille flottante
Fonctionne avec piles
Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.
Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce rasoir féminin sans fil.
La grille hypoallergénique permet d'éviter les irritations et rougeurs
Notation globale