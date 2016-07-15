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  • Rasage simple et sûr
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SatinShave EssentialRasoir électrique 100 % étanche

HP6306/00

Rasage simple et sûr

Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable sensation de douceur après chaque utilisation !

Voir tous les avantages

Rasage simple et sûr

  • pour les jambes

  • Rasoir à grille flottante

  • Fonctionne avec piles

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.

Fonctionne avec piles

Fonctionne avec piles

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce rasoir féminin sans fil.

Grille hypoallergénique

Grille hypoallergénique

La grille hypoallergénique permet d'éviter les irritations et rougeurs

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