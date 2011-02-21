ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage

Plus offert

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6368/00

Dur avec les poils, doux avec la peau

Le rasoir féminin Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour répondre aux besoins des femmes modernes. Ce rasoir féminin innovant à deux grilles protège votre peau tout en la rendant parfaitement lisse.

Voir tous les avantages

Un rasage optimal avec protection de la peau 4-en-1

Dur avec les poils, doux avec la peau

  • Rasoir féminin 4 en 1

  • Étanche

Les grilles de rasage dorées hypoallergéniques protègent votre peau

Les grilles de rasage dorées hypoallergéniques protègent votre peau

Les grilles de rasage hypoallergéniques dorées réduisent les irritations et les risques d'allergie

Bande à l'aloe vera pour une meilleure hydratation

Bande à l'aloe vera pour une meilleure hydratation

La bande à l'aloe vera intégrée améliore l'hydratation de votre peau pour un rasage en douceur

Voyant du niveau de la batterie faible

Voyant du niveau de la batterie faible

Indique un niveau de batterie faible et vous rappelle de charger l'appareil avant la prochaine utilisation

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés