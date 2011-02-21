Garantie de 2 ans
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HP6368/00
Dur avec les poils, doux avec la peau
Le rasoir féminin Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour répondre aux besoins des femmes modernes. Ce rasoir féminin innovant à deux grilles protège votre peau tout en la rendant parfaitement lisse.
Rasoir féminin 4 en 1
Étanche
Les grilles de rasage hypoallergéniques dorées réduisent les irritations et les risques d'allergie
La bande à l'aloe vera intégrée améliore l'hydratation de votre peau pour un rasage en douceur
Indique un niveau de batterie faible et vous rappelle de charger l'appareil avant la prochaine utilisation
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Notation globale