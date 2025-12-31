Garantie de 2 ans
Plus offert
HP8260/00
Chaleur uniforme
2 300 W
ThermoProtect Ionique
Diffuseur volume
Votre sèche-cheveux doté de la technologie avancée EHD de Philips utilise une sortie d'air exclusive pour garantir une répartition parfaitement homogène de la chaleur, même à très haute température, et éviter la surchauffe. Résultat : vos cheveux sont protégés et restent sains et brillants.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
La technologie ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, facilitent la mise en forme et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
Notation globale