Des cheveux protégés et brillants de santé

Le sèche-cheveux Philips Soin Expert protège les cheveux de la chaleur grâce à la technologie avancée EHD™. La sortie d'air permet une diffusion homogène et en douceur de la chaleur sur les cheveux et évite à votre cuir chevelu et à vos cheveux de s'abîmer.