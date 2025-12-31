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  • Des cheveux protégés et brillants de santé
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DryCare PrestigeSèche-cheveux

HP8260/00

Des cheveux protégés et brillants de santé
Le sèche-cheveux Philips Soin Expert protège les cheveux de la chaleur grâce à la technologie avancée EHD™. La sortie d'air permet une diffusion homogène et en douceur de la chaleur sur les cheveux et évite à votre cuir chevelu et à vos cheveux de s'abîmer.
Voir tous les avantages

Sèche-cheveux à protection optimale

Des cheveux protégés et brillants de santé

  • Chaleur uniforme

  • 2 300 W

  • ThermoProtect Ionique

  • Diffuseur volume

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

Votre sèche-cheveux doté de la technologie avancée EHD de Philips utilise une sortie d'air exclusive pour garantir une répartition parfaitement homogène de la chaleur, même à très haute température, et éviter la surchauffe. Résultat : vos cheveux sont protégés et restent sains et brillants.

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, facilitent la mise en forme et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

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