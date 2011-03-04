Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Rasage du visage
Toutes les séries
Shaver series 3000 Rasoir électrique à sec
Plus offert
Soutien
HQ6940/33
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
têtes de rasoir
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips est très bruyant
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider