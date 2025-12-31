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  • Rasage précis tout en confort
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7000 SeriesRasoir électrique

HQ7340

Rasage précis tout en confort
Ce rasoir Philips est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes de rasage ultraminces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts. De plus, le rasoir est entièrement lavable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Rasage des poils même les plus courts

Rasage précis tout en confort

  • Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 