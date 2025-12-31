Garantie de 2 ans
HX4021/03
Disponibles en
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Élimine en douceur 3 fois plus de plaque dentaire
2 intensités
Fonction EasyStart
SmartTimer et QuadPacer
Autonomie de 14 jours
Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse Intercare. Les brins extra-longs permettent d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Profitez d'un nettoyage agréable avec 2 réglages d'intensité. Choisissez entre une intensité moyenne et faible. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.
Notation globale
par rapport à une brosse à dents manuelle