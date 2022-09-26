Critères de recherche

    Brosses à dents électriques
    • Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Brosse à dents rechargeable

      HX9911/92

      Note globale / 5
      • Critiques Critiques

      Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

      Profitez d'un soin bucco-dentaire complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare, qui élimine jusqu'à 100 % de taches en plus*. Sa technologie connectée grâce à l'application suit vos habitudes de brossage et vous aide à prendre soin de votre santé bucco-dentaire.

      Voir tous les avantages

      Disponibles en:

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Brosse à dents rechargeable

      Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

      Élimine en douceur jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine 10 fois plus de plaque*
      • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**
      • Capteur de pression
      • 4 modes et 3 intensités
      Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

      Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

      Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

      Action de fluide Philips Sonicare

      Action de fluide Philips Sonicare

      Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

      Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

      Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 12 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi quatre modes (Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité.

      Des analyses de brossage au creux de la main.

      Des analyses de brossage au creux de la main.

      Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.

      Conçue avec soin et pour prendre soin de vous

      Conçue avec soin et pour prendre soin de vous

      De son design fin à son socle de charge élégant, cette brosse à dents électrique a été conçue avec le plus grand soin par nos designers et ingénieurs dédiés. De plus, l'étui de voyage recharge et protège votre brosse à dents où que vous alliez.

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de tête de brosse. Il enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

      14 jours d'autonomie en utilisation classique

      14 jours d'autonomie en utilisation classique

      Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Fort
        Pour un nettoyage renforcé
        Moyen
        Pour un nettoyage quotidien
        Faible
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Batterie
        Rechargeable
        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage < 0,11 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Gradient aigue-marine

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans
        Prise en charge logicielle
        Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

      • Compatibilité

        Technologie Bluetooth® sans fil
        Application Philips Sonicare connectée
        Compatibilité Android
        Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus
        Compatibilité iOS
        iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

      • Facile d'utilisation

        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        Design élégant et compact
        Minuteur
        BrushPacer et SmarTimer

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 DiamondClean 9000
        Têtes de brosse
        1 Premium Plaque Defense C3
        Chargeur
        1 socle et base de charge
        Étui de voyage
        1 coffret de voyage

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        10 fois plus efficace*
        Éclaircissement
        Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**
        Vitesse
        62 000 mouvements de brosse par minute

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Deep Clean+
        Pour un nettoyage en profondeur
        Gum Health
        Masse délicatement vos gencives
        White+
        Pour éliminer les taches à la surface des dents

      • Technologie de capteur intelligent

        Indicateur de pression
        Vibration et son de pulsation
        Rappel de remplacement
        Vous indique quand remplacer votre tête de brosse

      • Application Philips Sonicare

        Suivi et rapports de progression
        Surveille vos habitudes de brossage au fil du temps pour vous aider à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.

      Badge-D2C

      Obtenez de l’aide pour ce produit

      Trouvez des astuces, des FAQ, des manuels d’utilisation et des renseignements sur la sécurité et la conformité pour les produits.

      • par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • *En mode White+ avec un dentifrice blancheur pendant 3 jours.

