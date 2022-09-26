Critères de recherche
HX9911/92
Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
Profitez d'un soin bucco-dentaire complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare, qui élimine jusqu'à 100 % de taches en plus*. Sa technologie connectée grâce à l'application suit vos habitudes de brossage et vous aide à prendre soin de votre santé bucco-dentaire.Voir tous les avantages
Brosse à dents rechargeable
Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.
Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 12 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi quatre modes (Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité.
Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.
De son design fin à son socle de charge élégant, cette brosse à dents électrique a été conçue avec le plus grand soin par nos designers et ingénieurs dédiés. De plus, l'étui de voyage recharge et protège votre brosse à dents où que vous alliez.
Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de tête de brosse. Il enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.
Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.
