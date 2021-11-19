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Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

PT715/16

4.4
| (8) Critiques | 88% recommandent ce produit
ComfortCut
Le rasoir électrique Philips PowerTouch vous permet de gagner du temps. Entièrement lavable, doté d'une autonomie plus importante et du système Super Lift&Cut éprouvé, il vous permet de vous préparer rapidement chaque matin.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Rasage rapide et confortable

ComfortCut

  • Têtes flexibles Lift&Cut

  • Fonctionnement sur secteur uniquement

Utilisation filaire possible

Utilisation filaire possible

Vous pouvez utiliser le rasoir branché sur le secteur pour éviter tout risque de manque d'alimentation.

Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort

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Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.

Dynamic Contour Response s'adaptant à toutes les courbes du visage et du cou

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Le rasoir épouse parfaitement toutes les courbes du visage et du cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

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4.4

sur 5

8

Critiques

88%

recommandent ce produit

3
2

19/11/2021

Canada

Canada

Pas pire pantoute,fait bien sa job de rasoir!

J'aime bien le fait qu'on peut se raser pendant qu'il se recharge,le rasoir est de bonne qualité fait aux Pays bas comparativement aux autres produits qu'on achète (fait en Chine pas durable) sa fait 3ans que je le possède et je le recommande!

Avantages

Rasage possible malgré la pille morte pendant quil se recharge

Inconvénients

Manque peut-être une brosse de nettoyage pis un étuis de rangement!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

15/11/2020

Canada

Canada

Facile à utiliser

Très légé, facile dentretients,bonne prise et un beaux look

Avantages

Adapter pour tout le mondes

Inconvénients

Pas de brosse pour neitoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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14/04/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Correspond à mes attentes

Excellent rapport qualité prix, facile à trouver en magasin

Avantages

Correspond à mes attentes

Inconvénients

Pas de sac de rangement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 