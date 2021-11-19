Garantie de 2 ans
Plus offert
Têtes flexibles Lift&Cut
Fonctionnement sur secteur uniquement
Vous pouvez utiliser le rasoir branché sur le secteur pour éviter tout risque de manque d'alimentation.
Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.
Le rasoir épouse parfaitement toutes les courbes du visage et du cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
4.4
sur 5
8
Critiques
88%
recommandent ce produit
Ti guy
19/11/2021
Canada
Pas pire pantoute,fait bien sa job de rasoir!
J'aime bien le fait qu'on peut se raser pendant qu'il se recharge,le rasoir est de bonne qualité fait aux Pays bas comparativement aux autres produits qu'on achète (fait en Chine pas durable) sa fait 3ans que je le possède et je le recommande!
Avantages
Rasage possible malgré la pille morte pendant quil se recharge
Inconvénients
Manque peut-être une brosse de nettoyage pis un étuis de rangement!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Bad boy
15/11/2020
Canada
Facile à utiliser
Très légé, facile dentretients,bonne prise et un beaux look
Avantages
Adapter pour tout le mondes
Inconvénients
Pas de brosse pour neitoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Jeannot2
14/04/2020
Canada
Acheteur vérifié
Correspond à mes attentes
Excellent rapport qualité prix, facile à trouver en magasin
Avantages
Correspond à mes attentes
Inconvénients
Pas de sac de rangement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3120/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.