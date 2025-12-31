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  • Coupez-vous les cheveux vous-même
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Se tondre les cheveux soi-même

QC5170/00

Coupez-vous les cheveux vous-même
Coupez-vous les cheveux tout seul grâce à cette nouvelle tondeuse à cheveux spécialement conçue pour permettre une utilisation sans l'aide d'un tiers. Grâce à sa forme ergonomique et à sa tête pivotant à 180°, vous atteindrez facilement les zones difficiles d'accès. Il n'a jamais été aussi simple de se couper soi-même les cheveux !
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La marque préférée de soins de toilette électriques pour hommes au monde1

Même dans les zones difficiles d'accès

Coupez-vous les cheveux vous-même

  • Élément de coupe pivotant à 180°

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Prise en main facile pour un contrôle total de la coupe

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Ce produit est conçu pour une prise en main facile, simplifiant sa manipulation et permettant un contrôle total de la coupe

Batterie extra-puissante pour couper tous les types de poils et de cheveux

Batterie extra-puissante pour couper tous les types de poils et de cheveux

La batterie extra-puissante permet de couper les poils et les cheveux les plus épais

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 