Coupez-vous les cheveux vous-même

Coupez-vous les cheveux tout seul grâce à cette nouvelle tondeuse à cheveux spécialement conçue pour permettre une utilisation sans l'aide d'un tiers. Grâce à sa forme ergonomique et à sa tête pivotant à 180°, vous atteindrez facilement les zones difficiles d'accès. Il n'a jamais été aussi simple de se couper soi-même les cheveux !