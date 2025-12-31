Garantie de 2 ans
Plus offert
QC5170/00
Élément de coupe pivotant à 180°
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Ce produit est conçu pour une prise en main facile, simplifiant sa manipulation et permettant un contrôle total de la coupe
La batterie extra-puissante permet de couper les poils et les cheveux les plus épais
Notation globale
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.