Tond, définit et rase le poil de toute longueur

Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées. OneBlade peut tout faire. Voir tous les avantages